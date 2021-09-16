Кондитерська фірма Odenwälder Marzipan Konditorei почала продавати в Німеччині марципани у формі голови канцлерки Ангели Меркель. Солодощі випустили менше ніж за два тижні до парламентських виборів.

Про це повідомляється на сайті виробника.

Зазначається, що десерт ручної роботи створили для тих, хто “хоче побажати канцлерці Німеччини успіхів на пенсії”.

Маса виробу становить 50 г, довжина – 7,5 см, ширина – 20 см, товщина – 1,5 см. Вартість одного незвичайного марципану становить 4,95 євро (155 грн).

“Ми зробили їх такими, щоб вони були їстівними впродовж двох років, щоб люди могли продовжити час Меркель ще на два роки”, – з посмішкою розповів менеджер компанії Томас Зубер у коментарі агентству Reuters.

За його словами, наразі кондитерська планує виготовити 500 солодких сувенірів у формі голови Меркель. Ймовірно, їхню кількість збільшать, якщо буде попит.

До речі, марципани у формі голови канцлерки виготовляють лише 8 кондитерів. Усі процеси відбувають вручну. Це давня традиція Odenwälder Marzipan Konditorei.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не буде балотуватися в 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель прийняла рішення піти з посади лідера партії ХДС.

Меркель планує піти з посади голови уряду після парламентських виборів у вересні цього року.