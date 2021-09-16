Про це повідомляється на сайті виробника.
Зазначається, що десерт ручної роботи створили для тих, хто “хоче побажати канцлерці Німеччини успіхів на пенсії”.
Маса виробу становить 50 г, довжина – 7,5 см, ширина – 20 см, товщина – 1,5 см. Вартість одного незвичайного марципану становить 4,95 євро (155 грн).
“Ми зробили їх такими, щоб вони були їстівними впродовж двох років, щоб люди могли продовжити час Меркель ще на два роки”, – з посмішкою розповів менеджер компанії Томас Зубер у коментарі агентству Reuters.
За його словами, наразі кондитерська планує виготовити 500 солодких сувенірів у формі голови Меркель. Ймовірно, їхню кількість збільшать, якщо буде попит.
До речі, марципани у формі голови канцлерки виготовляють лише 8 кондитерів. Усі процеси відбувають вручну. Це давня традиція Odenwälder Marzipan Konditorei.
Нагадаємо, в жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не буде балотуватися в 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель прийняла рішення піти з посади лідера партії ХДС.
Меркель планує піти з посади голови уряду після парламентських виборів у вересні цього року.
- У грудні 2018 року головою ХДС на з’їзді в Гамбурзі було обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер. Її підтримувала екслідерка ХДС Ангела Меркель.
- У травні 2019 року стало відомо, що канцлер Меркель розчарована Крамп-Карренбауер, тому не хоче достроково залишати пост очільника уряду ФРН.
- У лютому 2020 року Крамп-Карренбауер відмовилась від висування на виборах та оголосила, що незабаром відмовиться від керівництва ХДС.
- У січні 2021 року на 33-му з’їзді ХДС було обрано нового керівника партії. Ним став Армін Лашет – прем’єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. За нього віддали голоси 83,35% делегатів з’їзду.