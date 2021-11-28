У Нью-Йорку на параді на честь Дня подяки випустили повітряну кулю з Адою Твіст - темношкірою героїнею мультфільму від Netflix.

Про це на своїй сторінці в Instagram написала колишня перша леді США Мішель Обама.

“Так рада і схвильована, що “Ада Твіст, вчена”, дебютувала на параді Дня Подяки! Ця розумна маленька дівчинка вчить юних глядачів, як важливо виявляти цікавість і як кожен може бути вченим, незалежно від віку та походження. Коли я була молодша, я не часто бачила персонажів, схожих на мене, по телевізору чи у фільмах. Я знаю, що так було і з багатьма хлопчиками та дівчатками”, – написала Мішель Обама.

А ще вона закликала всіх переглянути новий мультик “Ada Twist, Scientist” на платформі Netflix.

“Ада Твіст, вчена”, розпочалася у 2016 році як серія книг, написана Андреа Біті та проілюстрована Девідом Робертсом.

У цьому році на Netflix з’явилися шість епізодів мультфільму про допитливу дівчинку.

Ада любить проводить наукові експерименти з двома своїми найкращими друзями – вони разом досліджують, як влаштований світ навколо них.