Про це повідомляє телеканал CNN.

Конкурс зі швидкісного поїдання хот-догів проходив у парку розваг на Коні-Айленд у Нью-Йорку.

Це був 14-й раз за останні 15 років, коли Джої Честнат вигравав чемпіонат.

JOEY CHESTNUT WITH A NEW WORLD RECORD 76 HOTDOGS IN 10 MINUTES 😳

14 titles 🐐 pic.twitter.com/3iia7YIHdr

— SportsCenter (@SportsCenter) July 4, 2021