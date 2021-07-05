Про це повідомляє телеканал CNN.

Конкурс зі швидкісного поїдання хот-догів проходив у парку розваг на Коні-Айленд у Нью-Йорку.

Це був 14-й раз за останні 15 років, коли Джої Честнат вигравав чемпіонат.

JOEY CHESTNUT WITH A NEW WORLD RECORD 76 HOTDOGS IN 10 MINUTES 😳 14 titles 🐐 pic.twitter.com/3iia7YIHdr — SportsCenter (@SportsCenter) July 4, 2021

Що стосується жінок, то Мішель Леско з’їла 30 і 3/4 хот-догів і булочок, що на шість і 3/4 більше, ніж Сара Родрігес, яка зайняла друге місце.

Міко Судо, семиразова чемпіонка, не брала участі в змаганнях цього року, бо наразі знаходиться на останньому місяці вагітності. Судо встановила жіночий рекорд у 2020 році, коли вона з’їла 48,5 хот-догів і булочок.