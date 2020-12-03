У Нью-Йорку в Рокфеллер-центрі відбулася 88-а щорічна церемонія запалювання найвідомішою різдвяної ялинки в світі.

Про це повідомляє USA TODAY.

Цього року через обмеження, введені, щоб запобігти поширенню коронавірусу, церемонія була незвичайною. Ялинку запалювали без натовпу глядачів, натомість церемонію відвідали деякі зірки. Зокрема, на святковому заході виступили Келлі Кларксон, Гвен Стефані, Доллі Партон, Джиммі Феллон, гурт Earth, Wind & Fire та інші.

Зазначається, що бадьора температура в 6 градусів тепла і відсутність снігу не завадила нікому зануритися в святковий настрій під час зоряної феєрії.

Кнопку освітлення ялинки натискав мер Нью-Йорка Білл де Блазіо. Після запалювання новорічне дерево з більш ніж 50 000 різнокольорових світлодіодних ліхтарів і зіркою вагою 900 фунтів, зробленою з більш ніж 3 мільйонів кристалів Swarovski, підтвердило, що його недарма називають символом Різдва.

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