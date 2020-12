Про це повідомляє USA TODAY.

Цього року через обмеження, введені, щоб запобігти поширенню коронавірусу, церемонія була незвичайною. Ялинку запалювали без натовпу глядачів, натомість церемонію відвідали деякі зірки. Зокрема, на святковому заході виступили Келлі Кларксон, Гвен Стефані, Доллі Партон, Джиммі Феллон, гурт Earth, Wind & Fire та інші.

Зазначається, що бадьора температура в 6 градусів тепла і відсутність снігу не завадила нікому зануритися в святковий настрій під час зоряної феєрії.

It’s lit! 🤩 Isn’t she gorgeous?! Let the holidays begin! @NBCNewYork @nbc pic.twitter.com/eyvMcpUYEh

— Natalie Pasquarella (@Natalie4NY) December 3, 2020