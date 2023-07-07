Українська співачка Надя Дорофєєва вже завантажила новий додаток Threads й опублікувала там своє фото без макіяжу, закликавши інших користувачів робити те саме.

Джерело: Надя Дорофєєва у Threads.

Українська співачка та блогерка Надя Дорофєєва, відома під псевдонімом Dorofeeva, вже встигла скористатися новою соціальною мережею Threads від компанії Meta, яка всього лише за декілька годин охопила один мільйон активних користувачів, обігнавши відтак чат-бот зі штучним інтелектом від компанії OpenAI.

На своїй сторінці у Threads співачка опублікувала фото без макіяжу і підписала: “Це я без мейку. Тепер ви”.

Користувачі підтримали виклик від співачки й також почали публікувати свої фото без макіяжу з підписами: “А це я без мейку”, “Це я без мейку та сил”, “Коли кожен день без мейку. Тому просто фото з моїми собаками”.

Додамо, що декілька видатних знаменитостей, серед яких Дженніфер Лопес, Шакіра, Х’ю Джекман, Еллен Дедженерес та Опра Вінфрі, вже отримали величезну кількість підписників у Threads.

Зазначимо, що нова соціальна мережа Threads від компанії Meta всього лише за декілька годин охопила один мільйон активних користувачів.

За словами Марка Цукерберга, генерального директора Meta, “вбивці Twitter”, додаток Threads зареєстрував 10 мільйонів активних користувачів лише за перші сім годин після запуску. Фактично, вже через дві години після запуску програми Цукерберг повідомив, що її завантажили два мільйони разів.

Таким чином, Threads побив рекорд ChatGPT, чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ) від OpenAI, який набув мільйон активних користувачів протягом п’яти днів після запуску в листопаді 2022 року.

А менш ніж за 24 години з моменту запуску в магазинах додатків Apple та Android у 100 країнах світу, додаток Threads, який є розширенням Instagram, завантажили 30 мільйонів разів.

Оголошуючи Threads “несподіваним хітом”, видання NYT посилається на дані аналітичної компанії Similarweb, яка стверджує, що Threads має намір побити рекорд ChatGPT у 100 мільйонів активних користувачів, якого останній досягнув лише за два місяці.

Перевага Threads полягає в тому, що він є “чітким відгалуженням Instagram”, активна авдиторія якого налічує понад два мільярди користувачів. Це, на думку AFP, позбавило нову платформу проблеми залучення користувачів із самого початку.

Що відомо про Threads?

Новий застосунок представили як допоміжний продукт Instagram, що дало йому вбудовану аудиторію із понад двох мільярдів користувачів і позбавило нову платформу проблеми починати з нуля.

Керівник Instagram Адам Моссері сказав користувачам, що Threads призначений для створення “відкритої та дружньої платформи для розмов”.

Деякі фахівці вважають, що Threads може стати конкурентом для Twitter і переманити його користувачів, які незадоволені останніми змінами у цій соціальній мережі.

Додаток Threads тепер доступний для завантаження у понад 100 країнах, включаючи Велику Британію. Водночас у країнах ЄС його поки неможливо завантажити через певні нормативні проблеми.