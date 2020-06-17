Через три місяці після припинення зйомок через коронавірус, в Новій Зеландії поновилися зйомки сиквела "Аватара".

Про це пише Indie Wire.

Перш ніж приступити до роботи режисер Джеймс Кемерон і знімальна група, приїхавши до Нової Зеландії, знаходилися два тижні на карантині.

Фотографією зі зйомок поділився в Instagram продюсер фільму Джон Ландау. На ній видно, що вся команда носить захисні маски і пластикові екрани, а також дотримується соціальної дистанції.

З поверненням Кемерона в крісло режисера сиквел “Аватара” став першим великим голлівудським проєктом, який відновив зйомки в умовах пандемії.