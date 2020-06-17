Про це пише Indie Wire.
Перш ніж приступити до роботи режисер Джеймс Кемерон і знімальна група, приїхавши до Нової Зеландії, знаходилися два тижні на карантині.
Фотографією зі зйомок поділився в Instagram продюсер фільму Джон Ландау. На ній видно, що вся команда носить захисні маски і пластикові екрани, а також дотримується соціальної дистанції.
З поверненням Кемерона в крісло режисера сиквел “Аватара” став першим великим голлівудським проєктом, який відновив зйомки в умовах пандемії.
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Used my iPhone to snap a picture of our first shot back in production on the Avatar sequels.
- 2 червня повідомлялось, що режисер Джеймс Кемерон і продюсер Джон Ландау прилетіли до Нової Зеландії для продовження зйомок фільму “Аватар-2”, які були припинені через карантинні обмеження.