Про це повідомляє місцева новинна служба Newshub.

Таке рішення було прийнято через те, що образ мага “не відповідає сучасному вигляду міста”.

Чарівник був на державній зарплаті протягом 23 років, рада виплатила йому в цілому 368 000 доларів.

Сам же Ченнелл розкритикував рішення влади.

“Їх образ Крайстчерча не має нічого спільного зі справжньою спадщиною міста. Я – оригінальний образ Крайстчерча. Вони – збіговисько бюрократів, що не володіють уявою”, – заявив він.

Помічниця виконавчого директора міської ради Лінн Макклелланд повідомила, що останню зарплату чарівникові виплатять в грудні, а потім контракт буде розірвано.

“Рада зустрілася з чарівником і відправила йому листа, в якому подякувала за послуги, які він робив протягом останніх десятиліть. Ми повідомили, що завершуємо наш контракт”, – розповіла вона.

Однак Ченнелл зазначив, що розірвання контракту нічого не змінить: чиновникам доведеться “вбити його”, щоб змусити перестати “чаклувати”.