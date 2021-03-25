У вівторок, 23 березня, в одному з палаців королеви Єлизавети II знайшли підозрілий предмет. Його одразу ж обстежили вибухотехніки.

Про це повідомляє американський журнал Vanity Fair.

Зазначається, що підозрілий предмет знайшли у палац Холірудхаус в Единбурзі, Шотландія.

“Нас викликали до палацу Холірудхаус, абатство Стренд, Единбург, близько 20:50 у вівторок, 23 березня, після повідомлення про підозрілий предмет. Після огляду експерти констатували, що предмет безпечний. В результаті інциденту затримано 39-річного чоловіка. Триває розслідування щодо всіх обставин”, – повідомив офіцер поліції Шотландії.

На щастя, того дня королеви та членів королівської сім’ї у палаці не було. Через пандемію Єлизавета II скасувала усі заплановані поїздки та оселилася разом з принцом Філіпом у Віндзорському замку.