У першій серії серіалу студії Marvel "Локі" виявили відсилання до реального викрадення літака — одного з найбільш таємничих злочинів в історії.

Про це пише американський портал Just Jared.

Події серіалу розгортаються після фільму “Месники: Фінал” (2019), де альтернативна версія Локі створила нову тимчасову лінію.

Виробництвом проєкту займалася Marvel Studios. Головним сценаристом серіалу став Майкл Уолдрон, а режисеркою першого сезону – Кейт Херрон.

Головну роль, як і у фільмах франшизи, виконує Том Хіддлстон, а роль Мобіуса зіграв Оуен Вілсон.

У шоу також з’являться Софі Ді Мартіно, Річард Е. Грант, Гугу Ембата-Ро і Люсіус Бастон-молодший.

Серіал вийшов вчора, 9 червня, і в першій серії шанувальники помітили несподіване історичне відсилання – на екрані з’являється Локі з минулого, він летить у літаку з бомбою у валізі. Герой викрадає літак, а потім зістрибує з парашутом з великою сумою грошей.

Це явне відсилання до відомого нерозкритого злочину 1971 року. Тоді чоловік на ім’я Ді Бі Купер купив квиток в один кінець і сів на рейс до Сіетлу, штат Вашингтон, з Портленда, штат Орегон.

Після того, як літак злетів, Купер передав записку одній з бортпровідниць, в якій йшлося про те, що в його валізі є бомба і він хоче, щоб жінка сіла поряд з ним. Показавши їй заплутані дроти всередині валізи, він змусив її написати записку пілотові з вимогою надати йому чотири парашути та 200 000 доларів банкнотами по 20 доларів.

Коли рейс приземлився в Сіетлі, Купер обміняв пасажирів літака на гроші й парашути. Він залишив частину екіпажу на борту і наказав пілотові взяти курс на Мехіко. Потім, десь між Сіетлом і Ріно, штат Невада, Купер вистрибнув із задньої частини літака з парашутом і грошима. Його більше ніколи не бачили й нічого про нього не чули, цей злочин – один із найгучніших нерозкритих справ ФБР.

Знімання серіалу “Локі” розпочалося у січні 2020 року в Атланті, штат Джорджія, однак через пандемію коронавірусу його довелося призупинити. У вересні процес відновили.

Серіал показуватимуть по щосереди на платформі Disney+.