Про це повідомляє американський телеканал ABC News.

Твір американського графіті-художника JonOne, представлений на виставці у сеульській галереї, був випадково зіпсований молодою парою. Це сталося через те, що молоді люди неправильно зрозуміли призначення набору фарб та пензлів, що розмістили поблизу картини.

Пошкоджена робота JonOne “Без назви” була єдиним твором на виставці, який був без рамки. Як пояснили організатори, причина тому — великий розмір картини.

Розмістити пензлі та фабри поблизу твору, який оцінюють у 440 тисяч доларів, придумали ще у 2016 році під час іншої виставки. Тоді JonOne завершував роботу над зображенням просто перед глядачами у музеї графіті в Сеульському центрі мистецтв. Коли роботу було завершено, реквізит, використаний митцем, залишили поблизу. Так само зробили і під час виставки, що завершилася пошкодженням картини.

Примітно, що пошкодження помітили не одразу. Коли на маленькі темно-зелені мазки праворуч від центру все ж звернули увагу, організатори виставки передивилася записи камер відеоспостереження і звернулися до правоохоронців. Необачні молоді люди були доставлені у поліцію, розпочато розслідування.

“Ми негайно зателефонували в поліцію і поговорили зі страховою компанією з приводу пошкоджених творів мистецтва. Але як відповідальне агентство ми зробимо все можливе, щоб мінімізувати шкоду для пари, яка ненавмисно зіпсувала роботу”, — зауважив Кан Ук, співорганізатор виставки.

Після цього випадку агентство, відповідальне за виставку, надало додаткові інструкції для глядачів і посилило нагляд за роботою.

Сам автор роботи, за словами його представника Девіда Мажино, не планує реагувати на інцидент.