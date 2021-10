Про це повідомили в соцмережах Playboy.

Нова реклама легендарного костюма – жест журналу на підтримку тренду щодо расового різноманіття. Окрім темношкірого юнака у фотосесії брали участь представники квір-спільноти й трансдівчата.

Що відомо про Playboy?

Журнал був заснований американським рекламником Г’ю Гефнером і його колегами в Чикаго в 1953 році.

Видання із 67-річною історією відоме передусім своїми світлинами оголених і напівоголених моделей (Playmates).

Крім цього, в журналі публікують інтерв’ю, короткі оповідання, музичні новини тощо.

До весни 2020 року журнал виходив у друкованому форматі.

Однак у березні 2020 на офіційному сайті журналу опублікували відкриту заяву про закриття друкованої версії в США та перехід на цифровий формат.

Таке рішення пояснили тим, що перехід відповідатиме тому, чого хочуть споживачі. Утім друковані версії залишать для спеціальних випусків, партнерських відносин тощо. Журнал також виходить друком у деяких інших країнах, зокрема, в Росії.

Гефнер та його видання неодноразово піддавалися критиці. Зокрема, журналістка Сюзанна Мур називала Гефнера сутенером, через що він погрожував їй судом.

Мур також стверджувала, що “він був чоловіком, який купував і продавав жінок іншим чоловікам”.

“Частина ділової хватки Хефнера полягала в тому, щоб зробити продаж жіночої плоті респектабельним і модним, щоб зробити легке порно прийнятним”, — писала вона.

Аналогічні звинувачення на його адресу звучали з боку письменниці Джулі Біндель та багатьох інших.

Американська модель та акторка Голлі Медісон, яка була героїнею в реаліті-шоу “Дівчина по сусідству” про життя в “Маєтку Playboy” — резиденції засновника журналу Гефнера — розповіла про це у своїй біографічній книзі “Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny”.