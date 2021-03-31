У поліції Лос-Анджелеса повідомили, що детективам вдалося встановити причину, чому американський гольфіст Тайгер Вудс не впорався з керуванням, внаслідок чого його автомобіль з'їхав з дороги, а спортсмен отримав травми. Але причину не називають.

Про це повідомляє The Guardian.

Аварія за участю Тайгера Вудса сталася минулого місяця в Південній Каліфорнії. Тоді зірка гольфу отримав серйозні травми. Позашляховик Genesis, на якому він їхав, перетнув дві зустрічні смуги й вирвав дерево з коренем на узвозі.

У Вудса були численні переломи. Йому зробили кілька операцій. Зараз він відновлюється у Флориді.

За словами шерифа, Вудс був без свідомості, коли його знайшли. У нього не брали аналіз крові, щоб перевірити її на вміст алкоголю і наркотиків. Але брали дані з відеореєстратора автомобіля спортсмена. Що вдалося знайти – не повідомляється.

“Причина встановлена, розслідування завершено”, – сказав шериф.

При цьому, щоб назвати встановлену причину аварії, поліції потрібно отримати дозвіл від Вудса.

“Ми зв’язалися з Тайгером Вудсом і його представниками. Є деякі проблеми з конфіденційністю при розкритті інформації щодо розслідування, тому ми збираємося запитати їх, чи відмовляються вони від конфіденційності, і тоді ми зможемо зробити повну публікацію всієї інформації, що стосується аварії”, – пояснив шериф.