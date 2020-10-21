У Польщі фітнес-клуб оголосив себе церквою, щоб його не закрили через COVID-19

У польському Кракові фітнес-клуб вирішив оригінальним способом вберегти себе від закриття через стрімке зростання хворих на коронавірус у регіоні. Так, фітнес-клуб Atlantic Sports Fitness оголосив себе Церквою Здорового Тіла та заявив, що має законні підстави працювати під час карантину.

Про це адміністрація клубу повідомила у Facebook.

“Оскільки фітнес-клуби не можуть працювати, сьогодні у нас пройдуть збори релігійної громади парафіян Здорового Тіла. Складно повірити? У цьому світі можливо все”, – повідомили у фітнес-клубі.

Адміністрація закладу щиро здивована, що влада вирішила закрити спортивні зали, де люди по-справжньому піклуються про своє здоров’я. Також в Atlantic Sports Fitness відзначили, що змушені боротися за своє виживання, а також закликали до боротьби конкурентів.

Пізніше у клубі додали, що “ребрендингом” закладу зацікавилися правоохоронці. Поліція вже провела перевірку законності цього рішення. Санепідемстанція та правоохоронці вирішують питання про те, чи доцільно дозволяти роботу цього фітнес-центру.