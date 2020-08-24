Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Енді Кінг помер 28 липня від серцевого нападу. 20 серпня померла Чайя Кінг – у неї був рак легенів.
“Втратити їх здається таким неправильним. Жоден батько не повинен ховати дитину”, – написав Кінг.
Він подякував всім небайдужих за співчуття.
Ларрі Кінг завоював популярність своїми інтерв’ю, це один з найбільш відомих теле- і радіоведучих США. У Кінга залишилися троє дітей – сини Ларрі-молодший, Кеннон і Ченс.
- 13 липня стало відомо, що голівудська актриса і модель Келлі Престон, дружина актора Джона Траволти, померла у віці 57 років від раку грудей.