Діти американського ведучого Ларрі Кінга, 65-річний Енді Кінг і 52-річна Чайя Кінг померли з різницею в кілька тижнів.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Енді Кінг помер 28 липня від серцевого нападу. 20 серпня померла Чайя Кінг – у неї був рак легенів.

“Втратити їх здається таким неправильним. Жоден батько не повинен ховати дитину”, – написав Кінг.

Він подякував всім небайдужих за співчуття.

Ларрі Кінг завоював популярність своїми інтерв’ю, це один з найбільш відомих теле- і радіоведучих США. У Кінга залишилися троє дітей – сини Ларрі-молодший, Кеннон і Ченс.