Про це пише People.

Малюк, якого назвали Айс Девіс, народився 23 грудня. Він став першою спільною дитиною Мейна і його дружини Кейши Ка’оір Девіс.

“Моя дружина щойно подарувала мені хлопчика вагою 7 фунтів на ім’я Айс Девіс 12/23/20, дякую, місіс Девіс, він тут”, – зазначив репер.

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Гуччі Мейн вже є батьком 12-річного сина Кейтеона Девіса, від своєї колишньої дружини Шини Еванс. А Кейша виховує двох дочок і сина від попередніх стосунків.