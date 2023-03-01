Про це інформують російські ЗМІ.
У Держдумі РФ через рік після початку повномасштабної війни вирішили заборонити українські серіали. Гусєв пропонує перевірити на факт “тероризму” кінотеатри, які їх транслюють.
Гусєв нагадав, що права на контент належать громадянам України, і припустив, що “Студія Квартал-95”, яка їх випустила, може отримувати доходи від прокату і спрямовувати їх на спонсорування ЗСУ.
Тепер заяву Гусєва розглянуть, і, в разі задоволення, з російських онлайн-кінотеатрів видалять українські серіали і шоу. Російський депутат натякнув, що ті кінотеатри, які цього не зроблять, будуть вважатися “пособниками тероризму”.
“Серіал “Свати” демонструється практично у всіх онлайн-кінотеатрах, таких як kinopoisk.ru, okko.tv, ivi.ru”, – обурився Гусєв, зазначивши, що до створення цього проєкту приклав руку сам президент України. Також невдоволення депутата викликав показ серіалів “Слуга народу”, “Папік” та шоу “Орел і решка”.
- Перед Новим 2022 роком, за місяць до повномасштабного вторгнення в Україну, у РФ транслювали “Сватів”.
- З 2017 по 2019 роки серіал був заборонений до показу в Україні, оскільки головну роль в ньому зіграв включений до “чорного списку” Мінкульту російський актор Федір Добронравов. Це викликало обурення Володимира Зеленського, який на той час був лідером “Кварталу 95” і який виступав сценаристом та продюсером проєкту.
- У червні 2019 року, коли Зеленський вже був президентом, Добронравова виключили зі списку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці. Незабаром після цього студія “Квартал-95” сповістила про відновлення показу серіалу на “1+1”.
- За рік після того колишній гендиректор “1+1 Media” Олександр Ткаченко був призначений міністром культури. На п’ятий день на посаді він, коментуючи ситуацію зі “Сватами”, заявив, що заборона на в’їзд в Україну іноземного актора не може одночасно слугувати підставою для того, щоб фільми з його участю також були заборонені в нашій країні.