Російський депутат Держдуми Дмитро Гусєв закликав заборонити в Росії транслювати серіали та шоу українського виробництва, оскільки кошти від трансляцій надходять до держбюджету України.

Про це інформують російські ЗМІ.

У Держдумі РФ через рік після початку повномасштабної війни вирішили заборонити українські серіали. Гусєв пропонує перевірити на факт “тероризму” кінотеатри, які їх транслюють.

Гусєв нагадав, що права на контент належать громадянам України, і припустив, що “Студія Квартал-95”, яка їх випустила, може отримувати доходи від прокату і спрямовувати їх на спонсорування ЗСУ.

Тепер заяву Гусєва розглянуть, і, в разі задоволення, з російських онлайн-кінотеатрів видалять українські серіали і шоу. Російський депутат натякнув, що ті кінотеатри, які цього не зроблять, будуть вважатися “пособниками тероризму”.

“Серіал “Свати” демонструється практично у всіх онлайн-кінотеатрах, таких як kinopoisk.ru, okko.tv, ivi.ru”, – обурився Гусєв, зазначивши, що до створення цього проєкту приклав руку сам президент України. Також невдоволення депутата викликав показ серіалів “Слуга народу”, “Папік” та шоу “Орел і решка”.