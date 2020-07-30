У Санкт-Петербурзі в квартирі на Невському проспекті виявили розчленовані останки учасника Versus Battle Енді Картрайта.

Про це повідомляє російське видання “Фонтанка”.

За попередньою версією, репер помер від передозування, а дружина Марина не хотіла його безславної смерті, тому розчленувала тіло.

Рештки знайшли в п’яти пакетах, які лежали в холодильнику. Жінку затримали, питання про порушення кримінальної справи поки не вирішене. З квартири вилучили ніж, молоток, ножівку, таз і обробну дошку.

Енді Картрайт народився в українському місті Ніжин. Там він закінчив педуніверситет за фахом викладача англійської мови.

У Санкт-Петербурзі активно брав участь в реп-баттлах Versus Battle.

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