Про це повідомляє російське видання “Фонтанка”.
За попередньою версією, репер помер від передозування, а дружина Марина не хотіла його безславної смерті, тому розчленувала тіло.
Рештки знайшли в п’яти пакетах, які лежали в холодильнику. Жінку затримали, питання про порушення кримінальної справи поки не вирішене. З квартири вилучили ніж, молоток, ножівку, таз і обробну дошку.
Енді Картрайт народився в українському місті Ніжин. Там він закінчив педуніверситет за фахом викладача англійської мови.
У Санкт-Петербурзі активно брав участь в реп-баттлах Versus Battle.
НА ВІДЕО НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!
- Раніше повідомлялося, що у США застрелили американського репера й автора пісень Pop Smoke (справжнє ім’я — Башар Барака Джексон).