Про це повідомляють #Букви.
У другому півфіналі зустрінуться конкурсанти від Сан-Марино, Естонії, Чехії, Греції, Австрії, Польщі, Молдови, Ісландії, Сербії, Грузії, Албанії, Португалії, Болгарії, Фінляндії, Латвії, Швейцарії і Данії.
Подивитися записи виступів конкурсантів можна в плейлисті на YouTube.
З 17 конкурсантів до фіналу потрапить тільки 10. Разом із десяткою, відібраною під час першого півфіналу, представниками від Нідерландів (господарів конкурсу в цьому році) та інших учасників автоматичної кваліфікації (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії) вони змагатимуться за звання найкращих 22 травня.
Другий півфінал “Євробачення-2021”: де дивитися трансляцію
Декілька платформ Суспільного мовника вестимуть трансляцію конкурсу одночасно.
Глядачі зможуть подивитися шоу на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ. Коментуватиме ведучий Тімур Мірошниченко.
Також трансляцію можна буде подивитися на сайті конкурсу та на Facebook-сторінці “Суспільне Євробачення” (так само з коментуванням Тімура Мірошниченко).
На YouTube відбуватиметься стрім з коментаторської студії Мірошниченка (але без трансляції власне шоу).
- Нагадаємо, гурт Go_A, який представляє Україну на пісенному конкурсі “Євробачення-2021”, потрапив до фіналу.
- #Букви нагадували історія виступів України на пісенному конкурсі “Євробачення”.