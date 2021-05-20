О 22:00 за київським часом в Роттердамі розпочинається другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021".

Про це повідомляють #Букви.

У другому півфіналі зустрінуться конкурсанти від Сан-Марино, Естонії, Чехії, Греції, Австрії, Польщі, Молдови, Ісландії, Сербії, Грузії, Албанії, Португалії, Болгарії, Фінляндії, Латвії, Швейцарії і Данії.

Подивитися записи виступів конкурсантів можна в плейлисті на YouTube.

З 17 конкурсантів до фіналу потрапить тільки 10. Разом із десяткою, відібраною під час першого півфіналу, представниками від Нідерландів (господарів конкурсу в цьому році) та інших учасників автоматичної кваліфікації (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії) вони змагатимуться за звання найкращих 22 травня.

Другий півфінал “Євробачення-2021”: де дивитися трансляцію

Декілька платформ Суспільного мовника вестимуть трансляцію конкурсу одночасно.

Глядачі зможуть подивитися шоу на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ. Коментуватиме ведучий Тімур Мірошниченко.

Також трансляцію можна буде подивитися на сайті конкурсу та на Facebook-сторінці “Суспільне Євробачення” (так само з коментуванням Тімура Мірошниченко).

На YouTube відбуватиметься стрім з коментаторської студії Мірошниченка (але без трансляції власне шоу).