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У серіалі Amazon по мотивах «Володаря перснів» з’являться гобіти різних рас

Британський комік Ленні Генрі, який знімається в серіалі Amazon по франшизі "Володар перснів", розповів, що в новій екранізації з'являться гобіти різних рас.

Неділя, 10 жовтня 2021, 15:20

Про це повідомляє американський портал Screen Rant.

“Я граю темношкірого гобіта, і це чудово. У цій адаптації примітно те, що це приквел до епохи, яку ми бачили в фільмах. Серіал розповідає про ранню історію Шира, так що ми – корінне населення. Нас називають Харфути, і по суті ми гобіти. Харфути мультикультурні: ми плем’я, а не раса, тому серед нас є афроамериканці, азійці, мулати й навіть маорі”, – зазначив Генрі.

Крім того, за його словами, важливою темою в серіалі буде і розширення прав жінок.

Хоча Amazon ще не представили трейлер свого телешоу “Володар перснів”, насправді про серіал відомо досить багато. Дії серіалу будуть відбуватися за 1000 років до подій повнометражних фільмів, що дозволить сценаристам досліджувати нові історії з персонажами, яких глядачі ще не зустрічали. Галадріель, Елронд і Саурон будуть частиною шоу, але є безліч інших персонажів, таких як Орен, Белдор, Тайра й Тревін, з якими глядачі будуть менш знайомі.

Перший сезон серіалу вийде на сервісі Amazon Prime Video 2 вересня 2022 року. У серіалі знімалися Синтія Аддай-Робінсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Макс Болдрі та інші. Шоураннерами серіалу є сценаристи Патрік Маккей і Джон Д. Пейн.

  • Раніше повідомлялося, що актори Домінік Монаган та Біллі Бойд, відомі за ролями гобітів Меррі і Піппіна у “Володарі перснів”, запустять подкаст.
  • Кіностудія Warner Bros. зніме художній аніме-фільм за мотивами франшизи “Володаря перснів”.
Теги: Amazon Studios, Володар перснів, серіал

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