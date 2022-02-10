У майбутньому мінісеріалі "Континеталь", що стане приквелом відомого фільму "Джон Вік", зіграє українська акторка та ексучасниця шоу "Танцюють всі" Марина Мазепа.

Про це повідомляє Deadline.

Марина Мазепа народилася на Сумщині, у місті Конотоп. Закінчивши місцеву школу, вона вступила до Київської естрадно-циркової академії де постійно займалася хореографією.

У 2015-му взяла участь у “Танцюють всі”, де здібності спортсменки помітив хореограф Влад Яма. Наприкінці сезону вона навіть дійшла до п’ятірки лідерів. Ще через два роки Мазепа вирушила працювати хореографинею в танцювальних шоу Cirque de Soleil у Лас-Вегасі, а потім стала півфіналісткою проєкту America’s Got Talent.

Найвідоміші роботи у фільмографії акторки: “Чекають безбожні”, куди її запросив Сем Реймі, та фільми жахів “Нечестивий” і “Втілення зла”.

Мінісеріал “Континенталь”, у якому Марина Мазепа зіграє спільно з Кіану Рівзом, Мелом Гібсоном та Коліном Вуделлом, розповість історію Вінстона Скотта і про його спробу взяти під контроль готель для найманих убивць.

До мінісеріалу ввійдуть три епізоди, тривалість кожного з яких становитиме приблизно 90 хвилин. Постановником серіалу призначений Альберт Хьюз.