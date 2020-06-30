Продюсери серіалу "Сімпсони" заявили, що тепер білі актори не будуть озвучувати персонажів з іншим кольором шкіри.

Про це повідомляє Variety.

“Надалі у “Сімпсонах” більше не буде білих акторів, що озвучують небілих персонажів”, – йдеться в заяві продюсерів.

Це рішення було прийнято менш ніж через годину після того, як актор Майк Генрі оголосив, що більше не буде озвучувати темношкірого персонажа Клівленда в “Гріффінах”.

Зазначається, що “Сімпсони” протягом останніх кількох років неодноразово піддавалися критиці на расовому ґрунті, зокрема через індійського персонажа Апу. На тлі цього актор Хенк Азарія, який озвучував Апу, в січні заявив, що більше не буде займатися його озвученням.