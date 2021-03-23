Творець "Сімпсонів" Метт Грюнінг заявив, що планує повернути в серіал персонаж - бармена Апу Нахасапімапетілона - навіть після скандалу з озвученням і звинувачень в стереотипному зображенні людини індійського походження.

Грюнінг дав інтерв’ю USA Today на честь майбутнього 700-го епізоду, де його запитали про скандал з приводу того, що персонажа індійського походження, бармена Апу Нахасапімапетілона озвучив не індієць, а також про те, що цей персонаж – втілення стереотипів.

“Я вважаю, що історії Апу фантастичні, а він – один з найбільш витончених персонажів дурного двомірного мультсеріалу. Так що так, я пишаюся Апу”, – сказав він.

За словами Грюнінга, творці серіалу придумали “дещо амбітне” і сподіваються повернути Апу у наступних сезонах – після того, як буде знайдений новий актор для його озвучення.

Творців “Сімпсонів” не раз звинувачували в расизмі через персонажа Апу Нахасапімапетілона. Його називали расистською карикатурою на іммігрантів з Південної Азії, в якій зібрано безліч стереотипів.

У 2017 році в США вийшов документальний фільм “Проблема з Апу”, в якому також розкритикували цей образ. Після цього актор Хенк Азарія, який озвучував персонажа, вирішив відмовитися від ролі.