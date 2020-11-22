Користувач Reddit у новій версії Нью-Йорка з Marvel's Spider-Man: Miles Morales знайшов вулицю, присвячену померлому актору Чедвіку Боузману.

Про це пише видання NME.

Так, користувач під ніком RollieDell виявив, що на певній ділянці вулиця 42th Street перетворюється в Boseman Way.

Варто зазначити, що першою великою роллю Чедвіка Боузмана (за кілька років до “Чорної Пантери”) був бейсболіст Джекі Робінсон у фільмі “42”.

Тим часом, згідно з останніми повідомленнями, в липні наступного року планується почати зйомки “Чорної пантери 2”.

Початкові плани почати виробництво в березні наступного року були відкладені після раптової смерті головної зірки Чедвіка Боузмана.

За даними The Hollywood Reporter, наступного передбачуваною датою початку зйомок сиквела стане липень 2021 року. Джерела повідомили, що зйомки почнуться в Атланті, штат Джорджія, наступного літа і триватимуть шість місяців або більше.э