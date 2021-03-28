62-річна американська співачка Мадонна влаштувала вдома фотосесію у спідній білизні і кашкеті.

Фотографії Мадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На ній була мереживна спідня білизна, ліф якої прекрасно підкреслив її груди.

Свій образ Мадонна доповнила чорними панчохами і стильним кашкетом від українського дизайнера Ruslan Baginskiy.

“А тепер на хвилинку для самоаналізу, Мадам”, – підписала фото зірка.