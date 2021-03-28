Фотографії Мадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На ній була мереживна спідня білизна, ліф якої прекрасно підкреслив її  груди.

Свій образ Мадонна доповнила чорними панчохами і стильним кашкетом від українського дизайнера Ruslan Baginskiy.

“А тепер на хвилинку для самоаналізу, Мадам”, –  підписала фото зірка.

  • Популярна співачка Мадонна приміряла капелюхи українського бренду Ruslan Baginskiy. Так, співачка позує в індивідуальній кепці baker boy RB, прикрашеній кристалами, і вовняній кепці з колекції FW.
  • Також Мадонна розповіла, що зніме фільм про своє життя та кар’єру. Він стане її третьою режисерською роботою. Терміни кастингу або виробництва фільму поки не оголошені, але сценарій вже писати почали.