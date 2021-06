Про це пише Fox News.

Торт був виготовлений в пекарні Thirsty Whale Bakery. Він прикрашений таким чином, що Сімба знаходиться поверх торта і дивиться вниз на загиблого Муфасу, який лежить поруч з написом: “Ліоні 3 роки!”.

Іменинниця обрала цю сцену невипадково. Вона вирішила, що таким десертом їй не доведеться ділитися, тому що на нього не поглянеш без сліз.

“Всім буде занадто сумно їсти торт, і він увесь дістанеться мені”, – пояснила Ліона.

My niece turned 3 today!! She asked for a Lion King cake but specifically the moment where Mufasa dies, because “everyone will be too sad to eat the cake and it will be all for me.” pic.twitter.com/UOatqCUSj0

— Casey Feigh (@caseyfeigh) May 29, 2021