У США 3-річна дівчинка на ім'я Ліона Фей замовила на день народження торт зі смертю Муфаси з "Короля Лева".

Про це пише Fox News.

Торт був виготовлений в пекарні Thirsty Whale Bakery. Він прикрашений таким чином, що Сімба знаходиться поверх торта і дивиться вниз на загиблого Муфасу, який лежить поруч з написом: “Ліоні 3 роки!”.

Іменинниця обрала цю сцену невипадково. Вона вирішила, що таким десертом їй не доведеться ділитися, тому що на нього не поглянеш без сліз.

“Всім буде занадто сумно їсти торт, і він увесь дістанеться мені”, – пояснила Ліона.

My niece turned 3 today!! She asked for a Lion King cake but specifically the moment where Mufasa dies, because “everyone will be too sad to eat the cake and it will be all for me.” pic.twitter.com/UOatqCUSj0 — Casey Feigh (@caseyfeigh) May 29, 2021

ДОВІДКА. “Король Лев” – 32-й за рахунком класичний анімаційний фільм, випущений студією Діснея. Дія мультфільму розгортається десь в далекій африканській савані, де править великий і благородний король Муфаса, глава місцевого лев’ячого прайду. Всі звірі радіють, адже у їх короля народився спадкоємець, якого називають Сімба.

І тільки рідний брат Муфаси – Шрам, який будь-що-будь, жадає стати королем, зовсім не радий цій новині. Він починає будувати план, як одночасно позбутися від Муфаси і його малюка. Але загинув лише Муфаса. Після чого юний Сімба пізнає всю тяжкість втрати і зради, а також відправляється у вимушене вигнання. Але навіть далеко від дому він не тільки знаходить нових друзів, а й знаходить рішучість відновити справедливість і зайняти своє законне місце.