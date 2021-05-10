Про це повідомляє видання New York Post.

Декстер, семирічний мопс із Аллентауна, помер 27 квітня від хвороби.

Пастор і проповідник Тім Бевілл влаштував церемонію прощання в окремому залі. Там стояла відкрита труна з тілом мопса з синім покривалом і бантом.

Зал був прикрашений безліччю квітів, а на стіні біля труни висів гігантський вишитий портрет собаки.

В іншому кінці кімнати на столі стояла книга реєстрації для учасників похорону, а також невелика програма, на останній сторінці якої було зображення Декстера і Тіма, які дивляться один одному в очі.

У соцмережі пастор написав: “Дякую всім, хто прийшов сьогодні ввечері попрощатися з Декстером!”.

У коментарях люди співчували втраті чоловіка.

Невідомо, скільки гостей були присутні на похороні Декстера.

Крім пишного похорону, пес був удостоєний некролога.