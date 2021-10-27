Проти модного бренду Yeezy, заснованого американським репером Ye (у минулому Каньє Вест), подали позов через затримку доставлення товарів. Позивачами є кілька окружних прокурорів штату Каліфорнія.

Про це пише американська газета Los Angeles Times з посиланням на судові документи.

Позов подали 22 жовтня у Верховний суд Лос-Анджелеса. Причиною стали затримки доставлення товарів до покупців.

У позові зазначається, що компанії музиканта Yeezy Apparel і Yeezy порушили розділ державного кодексу бізнесу, який вимагає, щоб товари, замовлені через Інтернет, були доставлені протягом 30 днів. Якщо доставлення затримується, то продавець повинен повернути гроші, запропонувати компенсацію та надіслати повідомлення про затримку.

Цивільну скаргу проти двох компаній Ye подав офіс окружного прокурора Лос-Анджелеса. До нього приєдналися прокурори округів Аламеда, Напа та Сонома.

Позивачі стверджують, що компанії репера не надіслали клієнтам належних сповіщень про затримку доставлення товарів. Вони вимагають, щоб компанії виконували норми законодавства штату й пропонували відшкодування.

Серед інших заявлених порушень у скарзі також зазначено, що Yeezy Apparel і Yeezy зробили неправдиві або оманливі твердження про здатність “відправляти продукцію протягом певного проміжку часу, особливо якщо клієнти сплачували додаткову плату за прискорене доставлення”.

Наразі бренд не дає коментарі з приводу цієї судової скарги.