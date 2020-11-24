На 38 році життя помер співзасновник флешмобу Ice Bucket Challenge Патрік Квін. Чоловік довгі роки боровся із бічним аміотрофічним склерозом (ALS), але хвороба перемогла його.

Про це повідомили в Асоціації ALS.

За життя Квін привернув увагу до свого захворювання в усьому світі та надихнув мільйони людей пожертвувати гроші на лікування хворих.

Патрік Квін дізнався про свій діагноз у 2013 році. Тоді йому було 30 років. Разом із товаришем Пітом Фрейтсом, у якого також діагностували бічний аміотрофічний склероз, Квін почав поширювати інформацію про хворобу та збирати кошти для боротьби з нею.

34-річний Фрейтс помер у грудні 2019 року. Він боровся з хворобою протягом 7 років.

24 листопада помер Квін. Він також боровся із хворобою протягом 7 років.

Нагадаємо, флешмоб Ice Bucket Challenge став популярним у соцмережах влітку 2014 року. Засновники акції намагалися таким чином розповісти світу про бічний аміотрофічний склероз.

Учасники, які прагнули підтримати кампанію, знімали та поширювали відеоролик, у якому виливали на себе відро холодної води Після цього люди кидали виклик своїм знайомим. У тих було 24 години на виконання завдання. Якщо ж вони не встигли, або не захотіли це робити, то зобов’язувалися пожертвування в $100 на користь фонду хворих.

В Асоціації ALS заявили, що Ice Bucket Challenge став “найбільшим феноменом соцмереж”. Завдяки кампанії вдалося зібрати понад $115 млн для цієї організації.