Померла американська актриса Таня Робертс, що зіграла дівчину Джеймса Бонда у фільмі "Вид на вбивство". Їй було 65 років.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Актриса знепритомніла, гуляючи з собаками 24 грудня, і була ушпиталена в лікарню Сідар-Сінара в Лос-Анджелесі. Вона померла в неділю, як повідомив The Hollywood Reporter її давній друг і представник Майк Пінгел. Це не було пов’язано з COVID-19, причина смерті поки не повідомляється.

“Я спустошений. Вона була блискучою і красивою, і я відчуваю, що загубив світло. Сказати, що вона була янголом – це не сказати нічого. Вона наймилішою людиною, яку ви коли-небудь могли зустріти, у неї було величезне серце. Вона любила своїх шанувальників, і я не думаю, що вона розуміла, як багато значила для них”, – сказав Пінгель.

Робертс займалася модельною кар’єрою і з’являлася в телевізійній рекламі, перш ніж в 1975 році знялася у фільмі жахів “Примусовий вихід”. У неї було кілька ролей у фільмах, які пізніше стали культовими, включаючи комедію 1977 року “Ракетка” і фантастичний епос 1982 року “Повелитель звірів”. Вона також зіграла головну роль в пригодницькому фільмі Columbia Pictures 1984 року “Шина: Королева джунглів”, жіночої версії історії Тарзана.

Найпомітніша головна роль Робертс в кіно була у фільмі про Бонда 1985 року “Вид на вбивство”. У фільмі, який повинен був стати останнім виходом Роджера Мура в якості агента 007, вона зіграла Стейсі Саттон, американського геолога, який став метою лиходія Макса Зоріна у виконанні Крістофера Уокена.

Після “Вид на вбивство” її іншими відомими фільмами були комедія “Удар тілом” режисера Родді Пайпера в 1987 році і еротичний трилер 1990 року “Нічні очі”.