Будинок, який знаходиться на ділянці, де Джон Вейн Гейсі вбив 29 хлопчиків і юнаків ще в 70-х роках, нарешті продали.

Про це повідомляє TMZ.

Будинок вдалося продати після значного зниження початкової ціни.

Варто зазначити, що в 1979 році поліція виявила в будинку 29 тіл, що гнили. Сам маніяк ніколи не проживав в цьому будинку.

Будівлю знесли. Але через сім років на ділянці побудували новий будинок.

Нерухомість надійшла у продаж у 2019 році за 459 000 доларів, але ніхто не купував її. І ось, згідно з реєстрами власності, будинок продали за 395 000 доларів.

Джон Гейсі – американський серійний вбивця. За вбивство і зґвалтування принаймні 33 хлопців і підлітків у 1972-1978 роках засуджений до смертної кари. Став відомий у пресі, як “вбивця-клоун”. Страчений у травні 1994 року.