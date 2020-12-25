Про це пише Wall Street Journal.
Покупцем ранчо став мільярдер Рон Беркл, який був особисто знайомий з Джексоном.
На ринку нерухомості ранчо з’явилося в 2015 році і коштувало $100 млн.
Через два роки житло Джексона змінило назву і значилося в реєстрі продавців як ранчо Sycamore Valley, а його ціна постійно знижувалася і до 2019 року становила $31 млн.
Джексон придбав маєток в 1987 році за 19,5 мільйона доларів. Після він перейменував його в “Неверленд” в честь казкового острова з творів про Пітера Пена.
Король поп-музики прожив тут майже 20 років, але в 2008 році був змушений продати ранчо за $22,5 млн через борги.
- У понеділок, 14 грудня, апеляційний суд визнав перемогу компанії, що управляє майном Майкла Джексона, в позові проти HBO через скандальний документальний фільм “Залишаючи Неверленд”. У стрічці покійного співака фактично звинуватили у педофілії.