Про це пише Wall Street Journal.

Покупцем ранчо став мільярдер Рон Беркл, який був особисто знайомий з Джексоном.

На ринку нерухомості ранчо з’явилося в 2015 році і коштувало $100 млн.

Через два роки житло Джексона змінило назву і значилося в реєстрі продавців як ранчо Sycamore Valley, а його ціна постійно знижувалася і до 2019 року становила $31 млн.

Джексон придбав маєток в 1987 році за 19,5 мільйона доларів. Після він перейменував його в “Неверленд” в честь казкового острова з творів про Пітера Пена.

Король поп-музики прожив тут майже 20 років, але в 2008 році був змушений продати ранчо за $22,5 млн через борги.