В американському штаті Оклахома рок-гурт The Flaming Lips дав пару унікальних концертів, де самі учасники гурту та їхня аудиторія були всередині прозорих аеробульбашок.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Кожне шоу вміщало 100 бульбашок, і в кожному з яких могли перебувати до трьох осіб.

Ідея провести концерти в такому форматі прийшла від фронтмена Уейна Койна, який часто на концертах перекочувався через натовп у зорбі – величезному прозорому м’ячі.

Напередодні концертів Койн сказав, що вони будуть “безпечніші, ніж похід у продуктовий магазин”.

Усередині кожного м’яча знаходився додатковий високочастотний динамік, аби звук не глух, а також пляшка з водою, вентилятор на батарейках, рушник і табличку “Мені потрібно сходити в туалет / тут спекотно”.

Фото: @nathanpoppe та @waynecoyne5

Якщо ставало занадто спекотно, сфера наповнювалася прохолодним повітрям, а фанатів, яким потрібно було пройти до туалету, супроводжували співробітники закладу, де проходив концерт.

Сам концерт тривав недовго, музиканти виступали наживо. Шанувальники групи залишилися задоволені незвичним форматом дійства.