Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Кожне шоу вміщало 100 бульбашок, і в кожному з яких могли перебувати до трьох осіб.
Ідея провести концерти в такому форматі прийшла від фронтмена Уейна Койна, який часто на концертах перекочувався через натовп у зорбі – величезному прозорому м’ячі.
Напередодні концертів Койн сказав, що вони будуть “безпечніші, ніж похід у продуктовий магазин”.
Усередині кожного м’яча знаходився додатковий високочастотний динамік, аби звук не глух, а також пляшка з водою, вентилятор на батарейках, рушник і табличку “Мені потрібно сходити в туалет / тут спекотно”.
Фото: @nathanpoppe та @waynecoyne5
Якщо ставало занадто спекотно, сфера наповнювалася прохолодним повітрям, а фанатів, яким потрібно було пройти до туалету, супроводжували співробітники закладу, де проходив концерт.
Сам концерт тривав недовго, музиканти виступали наживо. Шанувальники групи залишилися задоволені незвичним форматом дійства.
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