Щонайменше вісім людей загинули та десятки постраждали у результаті тисняви, яка виникла під час музичного фестивалю Astroworld Festival, організованому репером Тревісом Скоттом у Техасі (США).

Про це повідомляють американські телеканали Sky News та CNN.

Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени.

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За словами начальника пожежної охорони Сема Пенья, це викликало деяку паніку і спричинило деякі травми.

Він схарактеризував те, що сталося, як інцидент з “масовими жертвами”.

“Люди почали падати, непритомніти, і це створило додаткову паніку”, – сказав Пенья.

За його словами, причини смертей ще не встановлено. Він додав, що 17 пацієнтів було доставлено до місцевих лікарень, 11 з яких мали зупинку серця. Пенья також уточнив, що одному пацієнтові було 10 років.

Крім того, понад 300 людей звернулися за допомогою до польового шпиталю, створеного неподалік фестивалю.

Начальник пожежної охорони уточнив, що загалом концерт зібрав близько 50 000 людей.

Тревіс Скотт призупинив свій виступ та збентежено спостерігав, як до місця проведення під’їжджає швидка допомога з миготливими вогнями.

Організований Скоттом третій щорічний фестиваль мав проходити з п’ятниці до суботи. Проте офіційні особи заявили, що заплановану другу ніч буде скасовано. Окрім Скотта, на фестивалі мали виступити такі артисти, як SZA, Bad Bunny та 21 Savage.

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