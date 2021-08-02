Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
За словами поліції, хлопця застрелили в кінотеатрі на півдні Каліфорнії 26 липня.
Жертвою стрілка також стала 18-річна Райлі Гудріч, подруга Ентоні. Дівчина померла на місці – постріл їй також прийшовся у голову.
Пораненого Ентоні госпіталізували, він перебував на апараті життєзабезпечення.
В суботу 31 липня сім’я Ентоні підтвердила його смерть.
Поліції відомий стрілок – ним виявився 20-річний Джозеф Хіменес. Він у п’ятницю постав перед верховним судом округу Ріверсайд.
У Ентоні Барахаса було близько мільйона передплатників в TikTok. Він почав публікувати свої відео в 2019 році.
Мотиви вчинку стрілка наразі не повідомляються.
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