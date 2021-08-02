У США від пострілу в голову загинув 19-річний Ентоні Барахас - зірка TikTok.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За словами поліції, хлопця застрелили в кінотеатрі на півдні Каліфорнії 26 липня.

Жертвою стрілка також стала 18-річна Райлі Гудріч, подруга Ентоні. Дівчина померла на місці – постріл їй також прийшовся у голову.

Пораненого Ентоні госпіталізували, він перебував на апараті життєзабезпечення.

В суботу 31 липня сім’я Ентоні підтвердила його смерть.

Поліції відомий стрілок – ним виявився 20-річний Джозеф Хіменес. Він у п’ятницю постав перед верховним судом округу Ріверсайд.

У Ентоні Барахаса було близько мільйона передплатників в TikTok. Він почав публікувати свої відео в 2019 році.

Мотиви вчинку стрілка наразі не повідомляються.