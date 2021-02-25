В середу, 24 лютого, у Лос-Анджелесі під час вигулювання невідомий чоловік викрав двох собак співачки Леді Гаги. Її помічника підстрелили. Він у тяжкому стані.

Про це повідомляє видання People.

Представник департаменту поліції Лос-Анджелеса підтвердив, що викрадення собак відбулося у середу ввечері на проспекті Сьєра Боніта в Голлівуді. Невідомий чоловік чотири рази вистрелив у груди помічника співачки та викрав двох з трьох французьких бульдогів.

Постраждалий наразі у важкому стані. За його життя борються медики.

Представник Леді Гаги, яка зараз перебуває в Італії, підтвердив, що жертвою став чоловік, який вигулював собак. Викрали улюбленців співачки — французьких бульдогів Кодзі та Густава. Ще одного бульдога Міс Азію викрасти не вдалося. Тваринку згодом знайшли поліціянти.

Співачка запропонувала винагороду у розмірі 500 тисяч доларів за інформацію про місцеперебування собак. Особи, які володіють інформацією про викрадення, можуть надіслати її на електронну пошту [email protected].

Зазначимо, що французьких бульдогів найчастіше викрадають у власників. Ця порода собак є популярною, дорогою та невеликою за розмірами.

Схоже, собак співачки викрали з метою перепродажу. Якщо викрадач знав про те, хто є власником тварин, він згодом вийде на зв’язок з представниками співачки та запропонує викуп.