Американського актора Едді Хесселла, відомого, зокрема, за серіалами "Поверхня" і "Кістки" застрелили невідомі під час спроби викрадення його автомобіля. Йому було 30 років.

Про це повідомляє TMZ.

Представник актора повідомив виданню, що Хесселла поранили в живіт під час спроби викрасти його машину. Його доставили в найближчу лікарню, але там він помер.

Крім серіалів “Поверхня” і “Кістки” Едді Хесселл зіграв в “Підступних покоївках” і “Саутленді”, а також у фільмах “Дітки в порядку”, “2012”, “Джобс”, “Сімейне дерево”.

Поліція вже знайшла автомобіль актора, злочинців все ще розшукують.

Дівчина Хесселл, Ліз Маршіан, написала в Instagram, як вона цінувала Едді.

“Ти був мені дорожчим за всіх кажанів в усіх печерах світу, Едді Хесселл. Я любила тебе більше, ніж небо в Техасі. Ти робив мене божевільною більше, ніж будь-хто з тих, кого я коли-небудь зустрічала, і я любила тебе за це. Спочивай з миром. Моє серце завжди буде з тобою“, – написала вона.