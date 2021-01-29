Мешканка Веллінгтона (США) Селета Нотнагель врятувала улюблену курку, у якої була вроджена вада серця. Лікування коштувало $10 тисяч.

Про це повідомляє журнал People.

Кілька років тому жінка купила курку, яку потім назвала Блю, у магазині за 12 доларів. Птах дуже швидко став домашнім улюбленцем. Нотнагель купувала для неї святковий одяг та навіть вдягала спеціальні підгузки. Блю спала у власному ліжечку, а її улюбленою їжею був сир, полуниця та кавун.

У 2020-році жінка стала помічати, що її улюблениця починає задихатися та виглядає хворобливо. Після цього Нотнагель та Блю побували у десятків ветеринарів. Спочатку фахівці припустили, що у птаха рак, але потім виявили вроджену ваду серця.

Необхідна була рідкісна операція, адже дефект став причиною респіраторної недостатності. Тварина б померла через кілька місяців. Такі операції вже робити кішкам, собакам, та іншим домашнім тваринам, але курці таке хірургічне втручання зробили вперше.

“Вона — моя споріднена душа. Я сказала чоловіку: “Якщо Блю не впорається, ти можеш вирити яму, достатньо велику, аби там помістились ми обидві”, — розповіла жінка.

Операцію оцінили у $4 тисячі доларів. Нотнагель погодилася.

Операцію на серці Блю провів кардіолог Браян Скансен. Вона тривала 30 хвилин. Під час операції у Блю впав тиск, пульс був нестійким, але курка витримала.

Загалом лікування обійшлося у $10 тисяч. Однак жінка запевняє, що витратила б всі гроші, які у неї є, задля порятунку рідної душі.

“Це великі гроші, але б ви зробили це для своїх дітей. Зробили б це для своєї собаки. Але коли я кажу, що це курка, люди мені говорять: “Боже мій, скільки ти витратила на курку? Ти можеш покласти її до мультиварки та купити собі іншу”, — розповіла жінка.