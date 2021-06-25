У свідоцтві про народження Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор - правнучки королеви Єлизавети II, не позначено королівський титул Меган Маркл.

Про це повідомляє американський таблоїд TMZ, який опублікував копію документа.

У свідоцтві зазначено, що його оформили у середу, 23 червня, в окрузі міста Санта-Барбари (штат Каліфорнія).

У графі “мати” герцогиню Сассекську позначено без королівського титулу як Rachel Meghan Markle (Рейчел Меган Маркл). Водночас принца Гаррі позначено як Його Королівську Високість герцога Сассекського.

Наразі ні представники пари, ні Букінгемський палац відсутність титулу герцогині не прокоментували.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Герцог і герцогиня Сассекські обрали ім’я Лілібет для своєї доньки як данину поваги кільком членам своєї сім’ї.

Це прізвисько з любов’ю використовував батько королеви Єлизавети король Георг VI. Також її так називав покійний чоловік — принц Філіп, і, вважається, літні кузени Єлизавети, такі як принцеса Олександра, все ще використовують це прізвисько. Друге ім’я доньці пари дано на честь покійної матері Гаррі, принцеси Діани.