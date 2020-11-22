У Таїланді хоробрий домашній кіт на ім'я Сімба прогнав з двору надокучливого 4-тонного слона.

Про це повідомляє в’єтнамське видання Sao Star.

Слон на ім’я Пай Салік, відомий місцевим жителям Накхоннайока тим, що топче їхні сади в пошуках їжі.

Амнат Норасін, місцевий доглядач парку, сказав, що Пай Салік живе в лісі, але він “часто ходить вночі по домівках у пошуках їжі”.

Вночі 17 листопада 35-річний слон забрів на подвір’я, але тут же зіткнувся з опором – на зустріч слону вийшов трирічний кіт Сімба.

Фото: ViralPress / SWNS

Незважаючи на те, що Пай Салік легко міг розчавити Сімбу одним кроком, безстрашний кіт все ж вирішив протистояти слону. В результаті слон вирішив не зв’язуватися з котом, розвернувся і пішов з двору.

Власник Сімби розповів, що його кіт дуже не любить, коли інші тварини заходять на його територію.