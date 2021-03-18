Про це повідомляє видання The Guardian.

Зазначається, що одна з мереж ресторанів Тайваню влаштувала акцію та пообіцяла безплатні порції суші для людей, у яких в імені є слово “лосось”. Також безплатні суші отримають п’ять друзів “лососів”.

Акція тривала лише дві доби. За цей час понад 150 осіб змінили імена на “лосось”. У Тайвані ця процедура коштує лише три долари. Змінювати імена дозволяється тричі за життя.

Водночас масова зміна імені на “лосось” призвела до колапсу в адміністративній сфері.

“Така зміна імені марнує час і створює непотрібні документи”, — сказав заступник міністра внутрішніх справ Чень Цун-ієн.

Крім того, чиновник закликав “берегти адміністративний ресурс”.

Люди, які змінили імена, отримали обіцяні суші. Зокрема, студент коледжу розповів, що тепер його звуть “вибухонебезпечний гарний лосось”. Разом із друзями він поїв суші на понад дві тисячі доларів.

Інші люди назвали себе “лососевий принц”, “смажений рис із лососем” тощо. Найоригінальнішим виявився таксист із міста Тайнань. Він обрав собі найдовше ім’я, яке містило 36 символів, зокрема слова лосось, омар, тунець, краб, морський їжак, яловичина.

Всі учасники акції заявили, що поласують безплатними суші та повернуть колишні імена.