Троє учасників південнокорейського K-Pop гурту BTS отримали позитивний результат на коронавірус після повернення до Кореї з поїздки в США

Про це повідомляє американське видання Washington Post.

Учасники BTS стали останніми з низки знаменитостей, які оголосили про своє зараження коронавірусом на тлі поширення варіанту Omicron.

Цього місяця вони саме повернулися до Південної Кореї зі США, де відбувся перші концерти з початку пандемії.

РМ та Джін отримали позитивний результат на тесту на COVID-19 25 грудня. Іншому учаснику, Шузі, діагноз поставили у 24 грудня, через день після повернення зі Сполучених Штатів.

Усі вони після повернення зі США перебували на самоізоляції та ні з ким не контактували. Усі вони в серпні отримали другу дозу вакцини. РМ і Шуга не мали жодних симптомів, у той час, як у Джина була лихоманка та симптоми, схожі на грип.

Південнокорейська попгрупа підтримала кампанію вакцинації проти коронавірусу під час промови у вересні в ООН. У листопаді група вирушила до Лос-Анджелеса, щоб дати концерти та виступити на American Music Awards.