Про це повідомили у пресслужбі Twitter.

Компанія сподівається, що нова функція допоможе зменшити тиск навколо класичних твітів, даючи змогу користувачам висловлювати більш невимушені думки та почуття. Функція “fleets” сьогодні буде доступною для користувачів Android та iOS.

“Користувачі Twitter зазначили, що fleets є простішим способом поділитися тим, що у них на думці, оскільки вони зникають через день. Ця функція допомагає людям почуватись комфортніше, ділившись особистими та випадковими думками та почуттями”, – розповіли директор з дизайну Джошуа Гарріс та менеджер з продуктів Сем Хейсон.

У Twitter впевнені, що нова функція створить невимушену атмосферу у стрічці кожного користувача. Навколо тимчасового fleets буде менше тиску та уваги. Користувачі зможуть ділитися контентом розважального жанру.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020