Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Звукозаписний лейбл Animals ABKCO Music повідомив, що Валентайн помер в п’ятницю.

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine‘s family and friends on his passing this morning, at the age of 77. A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS — ABKCO Music & Records (@ABKCO) January 29, 2021

Хілтон Валентайн був одним із засновників групи The Animals. Колектив був створений тільки Ньюкаслі в 1963 році разом зі співаком Еріком Бердон, басистом Годиною Чендлером, органістом Аланом Прайсом і барабанщиком Джоном Стилом.

Варто зазначити, що сингл The House of The Rising Sun очолила чарти Великої Британії і США в 1964 році.

Хіти групи – Do not Let Me Be Misunderstood і We Gotta Get Out of This Place – увійшли в десятку кращих британських хітів.

Валентайн покинув The Animals для сольної кар’єри в 1966 році, але продовжив брати участь в декількох концертах і гастролював з Бердон у 2007 році.