Помер американський актор Хел Холбрук, один з найстаріших номінантів на премію "Оскрар". Йому було 95 років.

Про його смерть повідомила його помічниця Джойс Коен в понеділок увечері, пише The New York Times.

Холбрук зробив солідну акторську кар’єру на телебаченні і в кіно, але домігся найширшого визнання саме на сцені, втіливши Марка Твена в моновиставі “Марк Твен сьогодні ввечері”. З ним він гастролював більше 60 років по всьому світу.

Актор також знявся в безлічі телесеріалів і фільмів – в основному в якості актора другого плану. Він знімався картинах “Вся президентська рать”, “Води слонам!”, “Викрадення президента”, “Зоряна палата”.

Холбрук чотири рази ставав володарем телевізійної премії “Еммі”, а також отримав театральну премію “Тоні” за роль в моновиставі про Марка Твена.

На кінопремію “Оскар” в категорії “Кращий актор другого плану” його номінували за роль у фільмі “В диких умовах” 2007 року.