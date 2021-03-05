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У відеогрі про Гаррі Поттера передбачено створення трансгендерних персонажів

У новій відеогрі про Гаррі Поттера Hogwarts Legacy, випуск якої заплановано на 2022 рік, з’явиться можливість створити трансгендерних персонажів.

П’ятниця, 5 березня 2021, 17:08

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, гравець зможе налаштувати голос та обрати відповідний тип фігури. Тобто, персонаж з чоловічим типом фігури зможе розмовляти жіночим голосом.

Усі персонажі будуть ділитися на відьом та чаклунів. Це визначить те, у якому гуртожитку персонаж буде жити і як до нього звертатимуться інші учасники гри.

Функція створення трансгендерного персонажа не нова та вже використовується у деяких іграх. Однак розробники гри Hogwarts Legacy вирішили додати таку функцію після того, як письменниця Джоан Роулінг публічно підтримала авторку антитрансгендерних висловлювань.

Її позицію засудили зірки фільму про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф та Емма Вотсон.

Коментарі також вразили деяких людей, які працюють над грою. Як результат, члени команди розробників Hogwarts Legacy боролися за те, щоб зробити гру якомога інклюзивною, наполягаючи на додаванні трансгендерного персонажа. Спочатку керівництво пручалося, але згодом погодилося на цю ідею.

Гаррі Поттер — одна з найприбутковіших франшиз в історії відеоігор. Джоан Роулінг вдалося продати понад пів мільярда книг — більше, ніж будь-якому іншому автору, а серія фільмів про хлопчика-чарівника займає третє місце за касовими зборами у світі з доходом $7,7 мільярда.

Теги: відеогра, Гаррі Поттер, Трансгендер

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