У четвер в Віндзорському замку відкривається нова виставка, присвячена життю і спадщині британського принца Філіпа, на якій представлять безліч неймовірних предметів, подарованих йому за десятиліття офіційних обов'язків і зарубіжних візитів.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Зокрема, на виставці під назвою “Принц Філіп: Свято” буде представлено понад 100 предметів з життя герцога Единбурзького.

Філіп, чоловік королеви Єлизавети і провідний діяч британської королівської сім’ї протягом майже семи десятиліть, помер 9 квітня у віці 99 років. Виставка була запланована в рамках святкування його 100-річчя. За словами куратора заходу Саллі Гудсір, Філіп знав про виставку та її зміст.

Серед основних предметів експозиції – коронаційні мантії та корона, які Філіп носив на коронації королеви Єлизавети в 1953 році.

Також вперше на загальний огляд буде виставлено портрет принца, написаний в 2017 році, в рік його виходу на пенсію. На картині Ральфа Хеймана зображений Філіп в синьо-червоній уніформі, що стоїть в Великому коридорі Віндзорського замку.

Зазначається, що предмети виставки варіюються від особистих – наприклад, щоденник королеви Вікторії, в якому записано народження матері принца Філіпа, принцеси Аліси, в Віндзорському замку в 1885 році, до ексцентричних – коник розміром з людину, подарований колишнім президентом Франції Жоржем Помпіду під час його візиту до Великобританії в 1972 році.

Серед інших предметів: рамка Фаберже з фотографіями короля Георга VI і королеви Єлизавети, подарована на весілля; шаховий набір, подарований Нельсоном Манделою під час його візиту до Великобританії в 1996 році; і пара ковбойських чобіт з золотими буквами, подаровані принцу під час його візиту в Х’юстон, штат Техас, в 1991 році.

Виставка буде відкрита для публіки до 20 вересня.