Про це інформують CNN та Billboard.

Зазначається, що 19 квітня близько 20:10 вечора співака знайшов мертвим у власному будинку на півдні Сеула його менеджер. У поліції повідомили, що місцева влада вважає, що Мун Бін покінчив життя самогубством.

Повідомляється, що на тілі співака не виявлено слідів насильницької смерті.

“Мун Бін пішов від нас і став зіркою на небі. Ми глибоко сумуємо у зв’язку з його смертю разом із його сім’єю, шанувальниками та колегами-артистами”, – йдеться в офіційній заяві лейбла Fantagio, який працює з гуртом Astro.

Мун Бін дебютував з Astro у 2016 році. Він також виступав у складі підгрупи під назвою Moonвin&Sanha, яка в останні місяці гастролювала Азією. Перед його смертю дует планував виступити наступного місяця в Пусані.

У грудні 2022 року Мун Бін продовжив контракт із Fantagio разом із чотирма іншими учасниками Astro. У січні Мун випустив Incense, свій третій мініальбом у дуеті Moonbin&Sanha разом зі своїм колегою по групі Astro Юном Сан Ха. Moonbin&Sanha були в розпалі свого туру Diffusion Fan Con Tour, який розпочався в Сеулі в лютому.

Як учасник Astro, Мун Бін брав участь у бойзбенді як головний танцюрист, а також брав участь в якості головного вокаліста гурту.

За інформацію видання Billboard, окрім таланту співати, Мун Бін був відомий своєю яскравою усмішкою, яку деякі порівнювали з усмішкою Чеширського кота з “Аліси в країні чудес”.

Мун Бін потрапив в індустрію розваг ще в дитинстві, дебютувавши як актор у 2009 році в теледрамі Korean Broadcasting System “Boys Over Flowers”. Серіал був широко популярним, а його дубльована версія транслювалася по всьому світу, отримавши багато шанувальників із Південно-Східної Азії.