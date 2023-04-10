У віці 70 років помер гітарист гурту «ABBA» Лассе Велландер

Шведський музикант і гітарист музичного гурту "ABBA" Лассе Велландер помер у віці 70 років. Причиною смерті став рак.

Про це сповіщає Daily Mail.

“З невимовним сумом ми повідомляємо, що наш улюблений Лассе заснув. Лассе нещодавно захворів на рак, який швидко прогресував, і вранці в п’ятницю, 7 квітня, він помер в оточенні близьких. Ми тебе дуже любимо і сумуємо за тобою”, — йдеться у повідомленні родини музиканта.

Зазначено, що Велландер почав співпрацювати з гуртом “ABBA” в жовтні 1974 року. Першою спільною роботою стали хіти “Intermezzo No.1” та “Crazy World”. Гітарист взяв участь у записі 24 пісень і всіх восьми альбомів гурту. Також він разом із гуртом брав участь в гастролях у 1975, 1977, 1979 та 1980 років.

Також додається, що після розпаду гурту у 1982 році Велландер розпочав співпрацю з іншими шведськими артистами. У 2008 році гітариста залучили до запису саундтреків до фільму “Mamma Mia”, головні ролі в якому зіграли Меріл Стріп, Аманда Сейфрід, Колін Ферт, Стеллан Скарсгард, Пірс Броснан та інші.

Відзначається, що в 1981 році шведський музикант випустив сольний альбом, а загалом за музичну кар’єру він спродюсував і випустив ще 11 альбомів.