Американська акторка Кірсті Еллі померла 5 грудня у віці 71-го року. Як повідомили рідні зірки, причиною смерті стало онкологічне захворювання Еллі.

Про це йдеться у Twitter-акаунті Кірсті Еллі.

Діти акторки залишили повідомлення про смерть матері зазначивши, що її життя забрав рак, який виявили нещодавно.

Рідні Кірсті подякували лікарям онкологічного центру Моффіт та зазначили, що акторка була в оточенні своєї сім’ї і мужньо боролась з хворобою.

“Якою б відомою вона не була на екрані, вона була ще більш дивовижною матір’ю та бабусею. Любов до життя нашої матері, до її дітей, онуків і багатьох тварин, не кажучи вже про її вічну радість від творчості, були неперевершеними й надихали нас жити повним життям, як це робила вона”,- мовиться у дописі.

Рідні акторки подякували всім “за любов і молитви” та закликали поважати їхнє право на приватність у цей важкий для них час.

Вшанував пам’ять Кірсті Еллі актор Джон Траволта, з яким вона зіграла у декількох частинах фільму “Дивіться, хто заговорив”.

У своєму дописі в Instagram Траволта опублікував фото молодої Кірсті та зауважив, що у них були “найособливіші стосунки з усіх”, які він коли-небудь мав.

“Я люблю тебе Кірсті. Я знаю, що ми ще побачимось”, – написав актор.

ДОВІДКА: Кірстен Луїз “Кірсті” Еллі – американська актриса і комедіантка, найбільш відома за роллю Ребекки Гов в ситкомі “Будьмо”, який виходив на екрани з 1987 по 1993 роки. за цю роль акторка отримала премії “Еммі” та “Золотий Глобус”.

Еллі дебютувала на екрані у фільмі “Зоряний шлях 2: Гнів Хана у 1982 році.

Після цього вона з’явилася в таких картинах, як “Ще один шанс”, Полювання на роботів”, “Північ та Південь”, “Вогонь на ураження”.

У 1989 році знялася разом з Джоном Траволтою у сімейній комедії “Дивись, хто заговори”, яка мала великий успіх у прокаті, зібравши майже 300 мільйонів доларів. Після успіху картини було знято два сиквели, “Дивись, хто говорить знову” (1990) та “Дивись хто тепер говорить” (1993), які не мали успіху.

У наступні роки актриса знялася ще в декількох фільмах: “Прокляте селище”, “Двоє: Я і моя тінь”, “В бідності і в багатстві”.