18 січня у США помер відомий музикант Девід Кросбі, який працював у жанрі рок та фолькової музики. Йому був 81 рік.

Про це повідомляє CNN.

Девід Кросбі, піонер фолкроку та один із засновників гуртів The Byrds and Crosby, Stills, Nash & Young, помер, повідомила 18 січня його родина.

“З великим сумом після тривалої хвороби помер наш улюблений Девід (Кроз) Кросбі. Поряд із ними були люблячі його дружина та споріднена душа Джен та син Джанго. Хоч його більше немає з нами, його людяність і добра душа продовжуватимуть направляти і надихати нас. Його спадщина продовжуватиме жити завдяки його легендарній музиці”, – йдеться в заяві сім’ї Кросбі, отриманій CNN через представника сім’ї.

“Мир, любов і злагода всім, хто знав Девіда, і тим, кого він торкався. Ми будемо за ним дуже сумувати”, — додається в заяві.

Кросбі, корінний каліфорнієць і син лауреата премії “Оскар” оператора Флойда Кросбі, спочатку переїхав до Лос-Анджелеса з Санта-Барбари в 1960 році з наміром стати актором.

Однак у 1963 році він створив рок-групу The Byrds з Роджером Маккуїном і Джином Кларком.

У 1965 році гурт був номінований на премію Ґреммі як найкращий новий виконавець.

Серед інших хітів The Byrds пісня 1965 року “Turn! Turn! Turn!” яка знову стала популярною у середині 90-х завдяки художньому фільму 1994 року “Форрест Гамп”.

У 1970 році Кросбі виграв Ґреммі як найкращий новий виконавець у складі Crosby, Stills & Nash.

Crosby, Stills & Nash грали на Woodstock 1969. Це був лише другий їхній спільний виступ, який допоміг їм досягти успіху.

Перший альбом цього гурту, “Crosby, Stills & Nash” 1969 року, одразу мав успіх. В альбомі були такі хіти як “Marrakesh Express” і “Suite: Judy Blue Eyes”.

У 1970 році, коли до гурту приєднався Ніл Янг група стала відомою як Crosby, Stills, Nash & Young і випустила альбом “Déjà Vu”, який містив хіт “Woodstock”.

У 1991 році Кросбі був включений до Зали слави рок-н-ролу, як музикант The Byrds. А у 1997 році – у складі Crosby, Stills & Nash.

Окрім своїх сольних альбомів, протягом своєї кар’єри Кросбі співпрацював з іншими музикантами, такими як Джеррі Гарсія, Білл Кройцман і Філ Леш із Grateful Dead, Керол Кінг і Джоні Мітчелл.

У минулому рокер боровся із залежністю і п’ять місяців провів у в’язниці за звинуваченнями у зберіганні наркотиків і зброї. Він був звільнений у 1986 році, і час, проведений у в’язниці, допоміг йому протверезіти.

“Вони замкнули мене в ящику, і я відмовився від наркотиків, і повірте мені, це повністю змінює вас”, — сказав він Guardian у 2021 році.

Кросбі, особливо в останні роки, відкрито говорив про свої проблеми зі здоров’ям.

У 1994 році йому пересадили печінку. Він також переніс кілька операцій на серці та відкрито говорив про лікування свого діабету.

У 2021 році Кросбі сказав NME, що продовження створення музики тримає його “живим”.